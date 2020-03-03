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В Украине развеяли громкий фейк о Трудовом кодексе

03.03.20 17:38
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В Украине СМИ сообщили, что суббота для населения станет рабочей из-за нового проекта Трудового кодекса. Однако соответствующая информация не соответствует действительности.

"Важно запомнить: рабочая неделя остается неизменной – 40 часов. Как работать – удаленно, в офисе или как-то по-другому, решать работнику и работодателю и прописывать это в трудовом договоре", – сообщило на Facebook сообщество "По ту сторону новостей".

В частности, в новом Трудовом кодексе предусматривается, что украинцам придется подписывать договоры даже с сезонными работниками и фрилансерами.

"Будет ли суббота рабочей – зависит от того, что вы пропишете в договоре. Никакой обязательной шестидневной рабочей недели в проектах нет", – говорится в сообщении.

На сайте Верховной Рады опубликовали утвержденный Кабмином законопроект об изменениях в Трудовой кодекс (КЗоТ). В нем сохраняются базовые социальные гарантии в сфере труда, но работодателям дадут больше возможностей для увольнения сотрудников.

В президентской партии "Слуга народа", аргументируя необходимость принятия нового КЗоТа, заявили, что в Украине права наемных работников защищены даже больше, чем этого хотят сами работники.

МинПром

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