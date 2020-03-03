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Кабмин нарушил закон, отметинив индексации пенсий в Украине

03.03.20 17:44 , Обозреватель
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Кабинет министров Украины отменил осовременивание пенсий с 1 марта с нарушением закона и может получить множество судебных исков от простых украинцев. Об этом  рассказала экс-народный депутат Украины, член комитета по вопросам соцполитики Верховной Рады 8-го созыва Наталья Веселова, комментируя индексацию пенсионных выплат.

"Повышение, которое перенесли на осень, предусмотрено законом, который приняла Верховная Рада 8-го созыва еще в октябре 2017 года... Это прямое нарушение закона, потому что Кабмин прекрасно знал про эти повышения, которые должны происходить на определенных этапах", – подчеркнула Н.Веселова.

По ее словам, Кабмин в условиях нехватки средств на осовременивание пенсий должен был поставить в известность профильный комитет Верховной Рады и решать проблему вместе с парламентом, "а не ставить перед фактом всех пенсионеров и парламент, что кто-то принял какое-то решение".

"С 1 марта каждого года также должно происходить повышение пенсий для тех пенсионеров, у которых пенсия выше прожиточного минимума... Также повышение пенсий должно быть в связи с повышением минимальной пенсии", – отметила экс-нардеп.

По ее словам, если Кабмин намерен провести индексацию пенсий в сентябре, люди осенью должны получить доплату за пропущенные месяцы, начиная с марта.

"Кабмин получит кучу исков от пенсионеров, если люди не получат повышение, которое им гарантировано законом. Получат кучу исков и будут по решеннию суда – в индивидуальном порядке или в массовом - делать эти доплаты", – заявила Н.Веселова.

Как сообщалось ранее, в Украине отменили осовременивание пенсий в марте, которое должно было привести к росту выплат на 8-12%. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в законе не прописаны четкие сроки, потому решение по пенсиям будет принято "в течение года".

Министр соцполитики Юлия Соколовская уточнила, что индексацию пенсий проведут не в марте, как это было в прошлом году, а только в сентябре 2020-го. При этом она коснется только пенсионеров старше 80 лет. В среднем для них общая прибавка составит 700 грн с учетом повышения прожиточного минимума.

МинПром

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