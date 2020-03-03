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Снижение зеленого тарифа обернется неприятностями для Украины

03.03.20 18:00
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В случае ретроспективного снижения "зеленого" тарифа инвесторы подадут иски в международный арбитраж и государство вынуждено будет выплатить им значительные компенсации, что станет неприятным прецедентом для Украины. Об этом заявил первый заместитель главы Всеукраинской энергетической ассамблеи Юрий Саква.

Эксперт напомнил, что отрасль альтернативной энергетики в последние годы была драйвером инвестиций и, если сейчас государство примет решение о ретроспективном снижении "зеленого" тарифа, это приведет к многочисленным искам инвесторов в арбитражный суд. А также подчеркнул, что это станет негативным прецедентом для Украины.

"Если инвесторы пойдут в арбитраж, это будет негативно воспринято (среди инвесторов, - ред.), и одна из причин в том, что эти инвестиции зеленые инвестировали в том числе ЕБРР, по-моему. То есть и для них это тоже будет такой неприятный не сюрприз, но прецедент", - сказал Ю.Саква.

Кроме того, он обратил внимание, что ряд европейских стран, которые пошли на ретроспективный пересмотр "зеленого" тарифа, получили длительные судебные процессы, которые проиграли.

"Другие страны через это тоже проходили, та же Испания, которая отказалась от господдержки еще много лет назад. И суды эти были, не знаю, сколько, лет 10 это тянулось", - сообщил Ю.Саква.

Ранее сообщалось, что Минэкоэнерго отбросило медиацию с представителями Секретариата Энергетического сообщества по решению проблемы "зеленого" тарифа и предложило инвесторам, развивающим возобновляемую энергетику в Украине, более жесткий вариант.

В свою очередь, инвесторы негативно отреагировали на такое предложение. В частности генеральный директор норвежской NBT Ukraine Магнус Йохансен заявил, что решение Министерства энергетики и защиты окружающей среды о передачи нового, более ужесточенного варианта законопроекта о реструктуризации "зеленого" тарифа в парламент до завершения медиации с Энергосообществом ЕС шокировало инвесторов.

МинПром

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