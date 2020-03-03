Нефть дорожает второй день подряд на ожиданиях сокращения добычи Цены на нефть во вторник растут второй день подряд на ожиданиях, что мировые центральные банки, скорее всего, решатся на финансовое стимулирование для компенсации последствий вспышки коронавируса, а также благодаря растущему оптимизму в отношении дальнейшего сокращения добычи, которое ОПЕК, возможно, согласует на этой неделе, передает Reuters.



Нефть марки Brent к 8:50 по киевскому времени выросла на 1,29% до 52,57 долл. за баррель, а WTI - на 1,60% до 47,50 долл. за баррель.



“Цены на нефть вернулись к росту после того, как крупнейшие мировые экономики дали понять, что они будут едины в борьбе с экономическими последствиями коронавируса и в попытке убедить Россию согласиться на более глубокие сокращения добычи на встрече, которая состоится на этой неделе”, - сказал Эдвард Мойя, старший аналитик по рынку в OANDA.



Министры финансов G7 также обсудят на этой неделе, как лучше всего смягчить влияние вспышки эпидемии на экономический рост, сообщил в понедельник министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.



МинПром



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