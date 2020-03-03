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Нефть дорожает второй день подряд на ожиданиях сокращения добычи

03.03.20 10:50
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Цены на нефть во вторник растут второй день подряд на ожиданиях, что мировые центральные банки, скорее всего, решатся на финансовое стимулирование для компенсации последствий вспышки коронавируса, а также благодаря растущему оптимизму в отношении дальнейшего сокращения добычи, которое ОПЕК, возможно, согласует на этой неделе, передает Reuters.

Нефть марки Brent к 8:50 по киевскому времени выросла на 1,29% до 52,57 долл. за баррель, а WTI - на 1,60% до 47,50 долл. за баррель.

Цены на нефть вернулись к росту после того, как крупнейшие мировые экономики дали понять, что они будут едины в борьбе с экономическими последствиями коронавируса и в попытке убедить Россию согласиться на более глубокие сокращения добычи на встрече, которая состоится на этой неделе”, - сказал Эдвард Мойя, старший аналитик по рынку в OANDA.

Министры финансов G7 также обсудят на этой неделе, как лучше всего смягчить влияние вспышки эпидемии на экономический рост, сообщил в понедельник министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.

МинПром

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