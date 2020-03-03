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Нефть дорожает второй день подряд на ожиданиях сокращения добычи
03.03.20 10:50
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Цены на нефть во вторник растут второй день подряд на ожиданиях, что мировые центральные банки, скорее всего, решатся на финансовое стимулирование для компенсации последствий вспышки коронавируса, а также благодаря растущему оптимизму в отношении дальнейшего сокращения добычи, которое ОПЕК, возможно, согласует на этой неделе, передает Reuters.
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