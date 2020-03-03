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Nippon Steel готовится с сокращению объемов производства

03.03.20 10:10
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Японская компания Nippon Steel готовится к снижению объемов производства, так как замедление производственной деятельности в Китае после вспышки коронавируса может еще больше сказаться на спросе в таких отраслях, как производство автомобилей и машиностроение, сообщает Reuters.

"Мы не сократили объемы производства нерафинированной стали ... но мы должны быть готовы к ее снижению", - сказал Reuters исполнительный вице-президент Nippon Steel Кацухиро Миямото.

Миямото также сказал, что запасы на сталелитейных заводах в Китае выросли на 30% в начале февраля по сравнению с годом ранее, при этом запасы на совместном предприятии Nippon Steel в Шанхае также увеличились из-за перебоев с транспортом.

"Мы можем столкнуться с более широкими последствиями, если промышленная активность не будет быстро расти в Китае", - сказал он, добавив, что спрос на сталь в автомобилях, промышленном оборудовании и судостроении пострадали от более слабой мировой экономики еще до вспышки.

Еще одно беспокойство вызывает рост цен на сырье, поскольку на цены на коксующийся уголь оказывает давление закрытие границы со стороны Монголии, которая поставляет около 30% основного сталеплавильного ингредиента в Китай. "Мы не можем сказать, какое влияние окажет эпидемия, но мы ожидаем, что в течение первой половины (следующего финансового года) наступят тяжелые времена", - сказал он.

В феврале Nippon Steel обнародовала план закрытия почти 10% своих производственных мощностей, а ее прогноз по прибыли также снижен. Но ожидается, что компания вернется к прибыли в следующем году благодаря снижению амортизационных отчислений и разовым платежам за стихийные бедствия, а также сокращению расходов, сказал Миямото.

МинПром

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