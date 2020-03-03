Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Газпром второй месяц подряд переплачивает Украине за транзит газа

03.03.20 09:46
печать
размер текста:

Российский концерн "Газпром" в феврале транспортировал через украинскую газотранспортную систему (ГТС) 76% от забронированных объемов газа, оплатив при этом как за 100%. Об этом сообщил глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

"По оперативным данным, транзит газа через Украину в страны ЕС и Молдавию в феврале составил 3,926 млрд кубометров. Это составляет 76% от забронированных мощностей в рамках нового контракта с "Газпромом", — написал он в Facebook.

По словам Макогона, предоплату за февраль российская сторона осуществила в полном объеме еще в январе. Предоплата за март, добавил он, также уже поступила на счета "Оператора ГТС Украины".

В конце декабря 2019 года Украина, РФ и ЕС подписали новый транзитный газовый контракт на 5 лет с возможностью его пролонгации до 2034 года. Документ оговаривает, что минимальная гарантированная прокачка газа составит 65 млрд кубометров в первый год и по 40 млрд кубометров в следующие 4 года. Договоренность по транзиту предполагает принцип "качай или плати".

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
09:12
НЛМК пытается через суд добиться отмены стальных пошлин в США
09:08
ОЭСР подсчитала ущерб для мировой экономики от коронавируса
08:48
Турция в январе незначительно увеличила экспорт стали
08:02
В январе коммуналка подорожала на 20%
02.03.20
18:00
Украина приостановила импорт электроэнергии из России и Беларуси
17:44
Украинцы увеличили покупку новых авто
17:34
В Украину идет серьезное потепление: синоптик обрадовала прогнозом
17:21
Повышению цен на билеты УЗ быть или не быть?
17:01
МВФ заявил о прогрессе в переговорах с Украиной
16:26
Автогаз на заправках подешевел до 11 грн/литр
16:21
Зарплату чиновникам предлагают ограничить
15:59
Северный поток грозит Украине новой войной
15:18
Украинская металлургия продолжает снижать объемы производства
15:16
Бразильский экспорт железной руды упал в январе на 19%
15:02
Сортовой завод в Балаково запустит новую линию катанки
14:38
За завышенные цены на газ для населения на Нафтогаз завели дело
14:24
Китайские металлурги все больше работают на склад
14:14
Госстат изменил оценку падения промышленности в 2019 году
14:02
В Китае выросли цены на руду
13:41
Вопрос индексации пенсий находится в процессе разработки - Гончарук
28.02.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!