НЛМК пытается через суд добиться отмены стальных пошлин в США Два американских завода НЛМК — в Пенсильвании и Индиане — обратились в суд по международной торговле США. Они требуют признать, по их мнению, неправомерным отказ Министерства торговли страны отменить пошлины на стальные полуфабрикаты, пишет газета "Ведомости".



В апреле 2017 года президент США Дональд Трамп обязал госструктуры увеличить закупки продукции, выпущенной в США. Если полуфабрикат для продукции изготовлен не в США, она американской не считается, слябы — полуфабрикат.



В США у НЛМК три актива. NLMK Pennsylvania с производственной мощностью 1,7 млн тонн производит карбонизированную и легированную сталь. Находящееся рядом Sharon Coating производит из проката NLMK Pennsylvania горячеоцинкованный прокат. NLMK Indiana производит сталь и горячекатаный прокат.



В марте 2018 года США ввели импортные пошлины, в том числе на слябы. НЛМК подпал под них, так как поставлял слябы из России. Американский дивизион НЛМК в марте 2018 года обратился в Минторг США с просьбой вывести слябы из-под действия пошлин.



В апреле 2019 года министерство отказало НЛМК. Свои потери от оплаты пошлины на слябы компания оценивает в 170 млн долл.



МинПром





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