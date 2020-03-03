ОЭСР подсчитала ущерб для мировой экономики от коронавируса Даже в случае ограниченного распространения коронавируса вне Китая и угасания вспышки в этой стране до конца первого квартала, мировая экономика может недосчитаться 0,5 процентного пункта роста в этом году, спрогнозировали в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом пишет газета "Коммерсант".



Если пик эпидемии будет пройден в Китае в первом квартале этого года, а вспышки в других странах будут ограниченными, рост глобальной экономики окажется на 0,5 процентного пункта (п. п.) ниже прежнего прогноза и составит 2,4% после 2,9% в 2019-м. При этом в первом квартале темпы роста могут оказаться отрицательными, следует из обновленного макропрогноза ОЭСР. В 2021 году с учетом эффекта более низкой базы рост может ускориться до 3,3%.



Если же эпидемия окажется затяжной и широко распространится за пределы Китая, темпы роста глобального ВВП могут упасть до 1,5%. Это будет означать вхождение Японии и зоны евро в рецессию, предупреждают в ОЭСР, замечая, что новый прогноз характеризуется "высокой степенью неопределенности".



В Capital Economics ожидают, что ВВП Китая сократится в первом квартале на 2% в годовом выражении (и на 6,25% квартал к кварталу), мировая же экономика по итогам года вырастет лишь на 2,5%.



По сравнению с предыдущими вспышками вирусных инфекций глобальная экономика теперь характеризуется более тесными связями, роль Китая в них также возросла (с 6% мирового ВВП до 17%). Прогноз ОЭСР по росту ВВП для КНР ухудшен с 5,7% до 4,9% (с восстановлением роста до 6,4% в 2021 году). Также понижены прогнозы для стран, активно торгующих с Китаем,— Японии, Южной Кореи и Австралии (минус 0,3–0,5 п. п.). По зоне евро оценка снижена на 0,3 п. п. на этот год (до 0,8%) и оставлена без изменений на следующий (1,2%). По США оценка снижена незначительно — минус 0,1 п. п. до 1,9%.



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