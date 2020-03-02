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Автогаз на заправках подешевел до 11 грн/литр

02.03.20 16:26
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Розничные сети 2 марта снизили стоимость сжиженного газа в пределах 5–20 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95", пишет издание enkorr.

В сети Shell автогаз подешевел на 5 коп./л, до 10,93 грн/л. На 5 коп./л, до 11,73, цена на СУГ опустилась в сети "Автотранс". "БРСМ-Нафта", BVS, Род-Ник, Marshal, SUN OIL и Mango опустили ценники на 3–20 коп./л.

Средняя по стране цена снизилась на 2 коп./л, до 11,01 грн/л.

Розничные цены автогаза начали снижаться в конце января. С того момента средняя цена на АЗС опустилась на 15% или на 1,50 грн/л.

Как сообщалось, розничные цены продолжают пускаться в ответ на обвал цен на оптовом рынке, которые с конца декабря по середину февраля уменьшились на 18% или 3460 грн/т. С 20-х чисел февраля снижение оптовых цен прекратилось.

МинПром

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