Зарплату чиновникам предлагают ограничить

В ВР зарегистрировали законопроект, который предусматривает ограничение заработной платы руководства органов государственной власти и госпредприятий. Об этом сказано в законопроекте №3034-1. “Проект Закона о внесении изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ограничений размера заработной платы руководства органов государственной власти и государственных предприятий”.

Зарплата руководства органов госвласти в 2020 году не будет превышать 47 230 грн в месяц.

Документ лимитирует выплаты:

любые надбавки, премии, поощрительные выплаты, на уровне 10 минимальных заработных плат.

Кого коснется – членов Кабмина, первого заместителя министра, заместителей министра; народных депутатов Украины; руководителей и заместителей руководителей государственных органов; главы НБУ и его заместителей, членов Правления и членов Совета НБУ; руководителей, заместителей руководителей и членов наблюдательных советов госпредприятий, учреждений, организаций, государственных холдинговых компаний, государственных акционерных обществ и хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть корпоративные права государства, доля которых более 50% акций.

Отметим, на сегодня средняя номинальная заработная плата в Украине в третьем квартале 2019 года составляла 382 евро. В Латвии этот показатель был на уровне 1 091 евро в месяц (в 2,9 раза больше). В Польше средняя зарплата была 1 143 евро (в 3 раза больше), в Чехии – 1 310 евро (в 3,4 раза больше).

С 1 января в Украине выросла минимальная зарплата – она составляет 4723 грн в месяц или 28,31 грн в час.



МинПром

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