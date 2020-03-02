Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Северный поток грозит Украине новой войной

02.03.20 15:59
печать
размер текста:

В Евросоюзе считают, что запуск второй ветки газопровода "Северный поток-2" повышает риски войны России против Украины. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества Андреас Умланд во время дискуссии в Дипакадемии Вены, передает "Укринформ".

Он напомнил, что Россия начала агрессию против Украины после того, как уменьшила зависимость от транзита газа после запуска в 2013 году обходного газопровода "Северный поток-1".

"Мы не можем быть уверены, вторглась ли бы Россия в Украину без наличия "Северного потока-1". Как и нельзя точно сказать, что произойдет после того, как заработает "Северный поток-2". Но украинский нарратив по этому поводу следует воспринимать серьезно", – заявил немецкий политолог.

По его словам, правительствам стран Запада не стоит недооценивать роль, которую "Северный поток" играет в войне РФ против Украины. Он считает, что Украина и другие страны, которые смотрят на ситуацию в Восточной Европе другими глазами", будут "продолжать сопротивление "Северному потоку-2", поскольку ставки по нему гораздо более высокие.

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов, которые Кремль прокладывает в обход Украины.

Введение ограничительных мер предусматривается для обеспечения энергетической безопасности Европы.

Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопроводов, а также топ-менеджеров этих фирм. В частности, они могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

Положение о санкциях разработали на основе законопроекта, представленного сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин. По словам помощника Круза, санкции призваны остановить сооружение газопровода "Северный поток-2".

Также США пригрозили санкциями компании Allseas Group S.A., которая прокладывает российский газопровод. Сенаторы от Республиканской партии призвали компанию прекратить участие в строительстве газопровода, иначе против нее будут применены "адские санкции".

В частности, подрядчику "Северного потока-2" пригрозили "существенным падением стоимости акций и убийством финансовой жизнеспособности" вследствие полной блокировки всех активов компании в Соединенных Штатах. Кроме того, могут быть запрещены операции с Allseas Group S.A, а также принят запрет на въезд представителям компании в США.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:01
МВФ заявил о прогрессе в переговорах с Украиной
16:26
Автогаз на заправках подешевел до 11 грн/литр
16:21
Зарплату чиновникам предлагают ограничить
15:18
Украинская металлургия продолжает снижать объемы производства
15:16
Бразильский экспорт железной руды упал в январе на 19%
15:02
Сортовой завод в Балаково запустит новую линию катанки
14:38
За завышенные цены на газ для населения на Нафтогаз завели дело
14:24
Китайские металлурги все больше работают на склад
14:14
Госстат изменил оценку падения промышленности в 2019 году
14:02
В Китае выросли цены на руду
13:41
Вопрос индексации пенсий находится в процессе разработки - Гончарук
12:27
Северодонецкий Азот возобновновляет производство аммиака и карбамида
12:19
Филиппины становятся основным источником никелевой руды для Китая
12:17
Госдолг Украины сократился на миллиард долларов
11:58
Прогноз для индийской металлургии пересмотрен на негативный
11:28
В ОПЕК склоняются к необходимости ограничить добычу нефти
10:46
Цены на нефть перешли к росту
10:40
Япония в январе сократила стальной экспорт
09:59
Hadeed Pakistan запустила новый завод по производству х/к проката
09:34
Торговые войны усилили американскую экономику
28.02.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!