Северный поток грозит Украине новой войной

В Евросоюзе считают, что запуск второй ветки газопровода "Северный поток-2" повышает риски войны России против Украины. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества Андреас Умланд во время дискуссии в Дипакадемии Вены, передает "Укринформ".



Он напомнил, что Россия начала агрессию против Украины после того, как уменьшила зависимость от транзита газа после запуска в 2013 году обходного газопровода "Северный поток-1".

"Мы не можем быть уверены, вторглась ли бы Россия в Украину без наличия "Северного потока-1". Как и нельзя точно сказать, что произойдет после того, как заработает "Северный поток-2". Но украинский нарратив по этому поводу следует воспринимать серьезно", – заявил немецкий политолог.

По его словам, правительствам стран Запада не стоит недооценивать роль, которую "Северный поток" играет в войне РФ против Украины. Он считает, что Украина и другие страны, которые смотрят на ситуацию в Восточной Европе другими глазами", будут "продолжать сопротивление "Северному потоку-2", поскольку ставки по нему гораздо более высокие.

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов, которые Кремль прокладывает в обход Украины.

Введение ограничительных мер предусматривается для обеспечения энергетической безопасности Европы.

Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопроводов, а также топ-менеджеров этих фирм. В частности, они могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

Положение о санкциях разработали на основе законопроекта, представленного сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин. По словам помощника Круза, санкции призваны остановить сооружение газопровода "Северный поток-2".

Также США пригрозили санкциями компании Allseas Group S.A., которая прокладывает российский газопровод. Сенаторы от Республиканской партии призвали компанию прекратить участие в строительстве газопровода, иначе против нее будут применены "адские санкции".

В частности, подрядчику "Северного потока-2" пригрозили "существенным падением стоимости акций и убийством финансовой жизнеспособности" вследствие полной блокировки всех активов компании в Соединенных Штатах. Кроме того, могут быть запрещены операции с Allseas Group S.A, а также принят запрет на въезд представителям компании в США.



МинПром

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