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Северный поток грозит Украине новой войной
02.03.20 15:59
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В Евросоюзе считают, что запуск второй ветки газопровода "Северный поток-2" повышает риски войны России против Украины. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества Андреас Умланд во время дискуссии в Дипакадемии Вены, передает "Укринформ".
"Мы не можем быть уверены, вторглась ли бы Россия в Украину без наличия "Северного потока-1". Как и нельзя точно сказать, что произойдет после того, как заработает "Северный поток-2". Но украинский нарратив по этому поводу следует воспринимать серьезно", – заявил немецкий политолог.
По его словам, правительствам стран Запада не стоит недооценивать роль, которую "Северный поток" играет в войне РФ против Украины. Он считает, что Украина и другие страны, которые смотрят на ситуацию в Восточной Европе другими глазами", будут "продолжать сопротивление "Северному потоку-2", поскольку ставки по нему гораздо более высокие.
Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов, которые Кремль прокладывает в обход Украины.
Введение ограничительных мер предусматривается для обеспечения энергетической безопасности Европы.
Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопроводов, а также топ-менеджеров этих фирм. В частности, они могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.
Положение о санкциях разработали на основе законопроекта, представленного сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин. По словам помощника Круза, санкции призваны остановить сооружение газопровода "Северный поток-2".
Также США пригрозили санкциями компании Allseas Group S.A., которая прокладывает российский газопровод. Сенаторы от Республиканской партии призвали компанию прекратить участие в строительстве газопровода, иначе против нее будут применены "адские санкции".
В частности, подрядчику "Северного потока-2" пригрозили "существенным падением стоимости акций и убийством финансовой жизнеспособности" вследствие полной блокировки всех активов компании в Соединенных Штатах. Кроме того, могут быть запрещены операции с Allseas Group S.A, а также принят запрет на въезд представителям компании в США.
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