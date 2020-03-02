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Бразильский экспорт железной руды упал в январе на 19%
02.03.20 15:16
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Бразильский экспорт железной руды начался в январе медленно: экспорт составил 26,7 млн. тонн, что на 19% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Две трети всего экспорта, 18 млн. тонн, были отправлены в Китай, сообщает Alacero.com.
В течение большей части февраля из-за коронавируса некоторые части Китая были на карантине, и, поскольку страна изо всех сил пытается встать на ноги, экспорт железной руды в Бразилию и общий рынок сыпучих грузов в предстоящем месяце остаются чрезвычайно сложными.
Большинство поставок железной руды в Бразилию заключены на долгосрочные контракты, а дополнительные грузы - на спотовом рынке. Спотовые данные в феврале уже указали на еще один медленный месяц для бразильского экспорта: в первые две недели месяца были зафиксированы только два спотовых груза в Китай по сравнению с шестью грузами в аналогичном периоде прошлого года.
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