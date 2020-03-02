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За завышенные цены на газ для населения на Нафтогаз завели дело

02.03.20 14:38 , Зеркало недели
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Антимонопольный комитет открыл дело против "Нафтогаз Украины" за завышенные цены на газ для населения, сообщили в пресс-службе АМКУ.

"Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела по признакам совершения частным акционерным обществом НАК "Нафтогаз Украины" нарушения Закона Украины "О защите экономической конкуренции" в виде злоупотребления монопольным положением на рынках природного газа путем установления, начиная с 1 ноября 2018 года, цен на природный газ на уровне, который невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции", - говорится в сообщении.

В Антимонопольном комитете отметили, что именно "Нафтогаз" продает природный газ поставщикам для нужд населения. При этом компания устанавливает цены, которые базируются на цене для промышленности, предложенной этой же компанией. 

"По имеющейся в Комитете информации, "Нафтогаз Украины" устанавливал для промышленных потребителей цены, которые являются выше тех, что сложились в условиях конкуренции, в частности, по результатам электронных биржевых торгов на ТБ "Украинская энергетическая биржа" и на европейских хабах по условиям доставки газа до границы Украины (NCG)", - добавили в АМКУ. 

Напомним, в мае 2019 года Антимонопольный комитет начал расследовать дело против АО "Укртрансгаз" и НАК "Нафтогаз Украины" о злоупотреблении монопольным положением, что привело к покупке газа по завышенным ценам. 

Как отметили в АМКУ, в 2017-2018 годах "Укртрансгаз" закупал газ в основном у "Нафтогаза". Это происходило, в том числе по переговорной процедуре и на открытых торгах, по стоимости, которая была выше, чем на "Украинской энергетической бирже".


МинПром

 

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