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Сортовой завод в Балаково запустит новую линию катанки

02.03.20 15:02
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Сортовой мини-завод "МЗ Балаково" продолжает реализацию программы по модернизации производства и расширению сортамента. В планах металлургического предприятия на 2020 год - введение в эксплуатацию новой линии по выпуску катанки. Проектная мощность комплекса - 350 тыс. тонн продукции в год, сообщает пресс-служба компании.

Также в числе задач предприятия - выход в 2020 году на проектную мощность, говорится в материалах правительства Саратовской области.

Металлургический завод Балаково - мини-завод мощностью более 1 млн. тонн сортового проката в год. Предприятие производит стальную заготовку квадратного сечения, сортовой прокат (арматуру и круг) в прутках и мотках, угловой профиль и швеллер.

МинПром

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