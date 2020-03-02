Китайские металлурги все больше работают на склад Как сообщает агентство Reuters, в феврале, по словам трейдеров и аналитиков, запасы стальной продукции в Китае продолжали резко расти, поскольку усилия правительства по поддержке экономики в условиях вспышки коронавируса до сих пор не смогли восстановить спрос на сталь.



Запасы пяти основных видов стальной продукции, в том числе арматурной стали и г/к проката, используемых в автомобилях и бытовой технике, увеличились с конца января, когда резко возросло число вирусных инфекций в Китае, парализовав транспортные связи и снизив спрос вниз по течению.



Запасы стали, которыми владеют китайские трейдеры, по состоянию на 27 февраля составили 23,74 млн. тонн, что является максимальным уровнем по крайней мере с мая 2006 года, свидетельствуют данные, предоставленные консалтинговой компанией Mysteel.



Торговец из Пекина, который покупает стальную продукцию на крупных заводах в ведущей сталелитейной провинции Хэбэй и имеет запасы в 2 миллиона тонн, сказал, что его запасы накапливаются.



"Заводы продолжают посылать нам свои готовые продукты, но мы не уведомляем о том, когда их можно будет отправить пользователям", - сказал он.



Сектор недвижимости, на долю которого приходится около 40% потребления стали в Китае, находится в состоянии стагнации, в то время как другие отрасли, потребляющие сталь, вероятно, будут работать намного ниже полной мощности, говорится в примечании ANZ.



Некоторые сталелитейные заводы в Китае сократили производство или решили провести техническое обслуживание в ответ на слабый спрос.



МинПром



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