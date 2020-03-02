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Повышению цен на билеты УЗ быть или не быть?

02.03.20 17:21
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С 1 марта железнодорожный перевозчик "Укрзализныця" запустил первый этап повышения цен на билеты. Об этом сообщается на сайте компании.

Так, отмечается, что увеличивать тарифы в 2020 году планируют несколько раз, то есть поэтапно – по 2% ежемесячно с 1 марта до 31 декабря во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов "Интерсити+".

С помощью такого рода повышений "Укрзализныця" планирует поднять стоимость билетов на 22%.

В перевозчике уточнили, что причиной роста тарифов на пассажирские перевозки является необходимость увеличения его доходности. По плану "Укрзализныци" за счет удорожания билетов там планируют повысить доходы на 13% в 2020 году, и на 8% - за счет повышения стоимости билетов на пассажирские перевозки.

В тоже время в пресс-службе АО "Укрзализныци" появившуюся в СМИ информацию опровергли. 

"Стоимость проезда железнодорожным транспортом с 1 марта 2020 не повышалась", -  заявили в УЗ. 

"Тарифы на пассажирские перевозки регулируются государством, и на сегодняшний день в АО «Укрзализныця» никаких документов об их изменении не поступало", - сказано в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что индексацию тарифов планировалось осуществлять поэтапно - с 1 марта по 31 декабря 2020 во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити+. Однако, по имеющейся информации, соответствующий приказ профильным министерством пока не согласован.



МинПром

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