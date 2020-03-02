Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Украину идет серьезное потепление: синоптик обрадовала прогнозом

02.03.20 17:34
печать
размер текста:

Во вторник, 3 марта, в Украине станет еще теплее. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

"3 марта в Украине ожидается существенное потепление. В большинстве областей максимальная температура воздуха достигнет +10…+15 градусов. На побережьях морей и в Карпатах, конечно, будет свежее", - отметила она.

По словам синоптика, без дождей все же не обойдется, местами с порывистым ветром.

"Дожди пройдут в западных областях и то лишь небольшие и вдоль западной границы, до Тернопольской и Хмельницкой областей вряд не дотянут", - добавила синоптик.

Что касается Киева, во вторник, как отметила Н.Диденко, здесь будет тепло и без осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах +12…+14 градусов. А в среду, 4 марта, по всей территории Украины будет еще теплее, хотя и не везде.

"До +12... +17 градусов, однако в среду в западные области снова придет похолодание", - резюмировала синоптик.

Как сообщалось, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал о погодных сюрпризах, которые припасла весна для украинцев.

МинПром

 

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:00
Украина приостановила импорт электроэнергии из России и Беларуси
17:44
Украинцы увеличили покупку новых авто
17:21
Повышению цен на билеты УЗ быть или не быть?
17:01
МВФ заявил о прогрессе в переговорах с Украиной
16:26
Автогаз на заправках подешевел до 11 грн/литр
16:21
Зарплату чиновникам предлагают ограничить
15:59
Северный поток грозит Украине новой войной
15:18
Украинская металлургия продолжает снижать объемы производства
15:16
Бразильский экспорт железной руды упал в январе на 19%
15:02
Сортовой завод в Балаково запустит новую линию катанки
14:38
За завышенные цены на газ для населения на Нафтогаз завели дело
14:24
Китайские металлурги все больше работают на склад
14:14
Госстат изменил оценку падения промышленности в 2019 году
14:02
В Китае выросли цены на руду
13:41
Вопрос индексации пенсий находится в процессе разработки - Гончарук
12:27
Северодонецкий Азот возобновновляет производство аммиака и карбамида
12:19
Филиппины становятся основным источником никелевой руды для Китая
12:17
Госдолг Украины сократился на миллиард долларов
11:58
Прогноз для индийской металлургии пересмотрен на негативный
11:28
В ОПЕК склоняются к необходимости ограничить добычу нефти
28.02.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!