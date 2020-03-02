В Украину идет серьезное потепление: синоптик обрадовала прогнозом

Во вторник, 3 марта, в Украине станет еще теплее. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

"3 марта в Украине ожидается существенное потепление. В большинстве областей максимальная температура воздуха достигнет +10…+15 градусов. На побережьях морей и в Карпатах, конечно, будет свежее", - отметила она.

По словам синоптика, без дождей все же не обойдется, местами с порывистым ветром.

"Дожди пройдут в западных областях и то лишь небольшие и вдоль западной границы, до Тернопольской и Хмельницкой областей вряд не дотянут", - добавила синоптик.

Что касается Киева, во вторник, как отметила Н.Диденко, здесь будет тепло и без осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах +12…+14 градусов. А в среду, 4 марта, по всей территории Украины будет еще теплее, хотя и не везде.

"До +12... +17 градусов, однако в среду в западные области снова придет похолодание", - резюмировала синоптик.

Как сообщалось, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал о погодных сюрпризах, которые припасла весна для украинцев.



МинПром

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...