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Госстат изменил оценку падения промышленности в 2019 году

02.03.20 14:14
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Государственная служба статистики изменила базисный год для расчета индекса промышленной продукции с 2010 на 2016 год, что привело к коррекции данных о промышленном производстве по итогам 2019 года – вместо падения на 1,2% его снижение теперь оценивается в 0,5%. Об этом сообщает пресс-служба Госстата.

"Начиная с данных за январь 2020 Госстат начал осуществлять расчеты индексов, исходя из базисного 2016 года. То есть 2016 год определен новым эталонным/базисным годом (2016 = 100%)", – сказано в сообщении.

Госстат отмечает, что такой переход предусмотрен Программой развития государственной статистики до 2023 года, утвержденной постановлением Кабмина №222 от 27 февраля 2019 года.

"Такие просмотры эталонного/базисного года, последним из которых был 2010 год, Госстат проводит периодически, как это предусмотрено международным стандартам", – сказано в сообщении.

При этом международными стандартами предусмотрено, что в соответствии с общими критериями выбора базисного года это должен быть "нормальный" или "средний" год без экстремальных воздействий и что базовые года должны меняться через каждые пять лет и заканчиваться цифрой "0" или "5".

То есть учитывая, что последним базисным годом был 2010 год, следующим должен был стать 2015 год. Однако в связи с временной оккупацией части территории Украины (АР Крым, г. Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей) 2015 год имел экстремальные воздействия. Учитывая это новым эталонным/базисным годом был определен следующий год, то есть 2016 год", – пояснили в статистическим ведомстве.

Таким образом, 2016 год стал новым эталонным годом и для осуществления ретроспективных расчетов ВВП и его составляющих (годовые данные с 2000 года, квартальные с 2010) показателей промышленности, сельского хозяйства, строительства, торговли и других услуг.

Как сообщалось, в январе 2020 года Госстат предварительно оценил падение промышленного производства в Украине в 1,2%, по сравнению с 2018 годом.

Промышленное производство в Украине в январе 2020 года сократилось по сравнению с январем 2019 года на 5,1%.

МинПром

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