В Китае выросли цены на руду В понедельник фьючерсы на железную руду в Китае значительно подорожали, поскольку сокращение запасов в портах свидетельствует о росте потребления сырья металлургическими заводами страны. Кроме того, на рынке говорят, что Пекин продолжит оказывать поддержку парализованной вирусом экономике.



Железная руда на Даляньской товарной бирже подорожала на 5,8% до 653 юаней (примерно 93,70 долларов США) за тонну, после того, как незадолго до закрытия достигла дневного лимита в 6%.



Производственные и строительные работы в Китае постепенно возобновляются после продолжительного лунного новогоднего праздника, прекращения работы и ограничений на поездки, направленных на сдерживание вспышки коронавируса.



"Бизнес возобновляется, хотя и все еще медленными темпами", - сказал старший аналитик CRU в Пекине Ричард Лу.



Спрос на сталь может еще больше возрасти в связи с ростом ожиданий того, что Китай примет более стимулирующие меры после того, как после эпидемии активность предприятий во второй по величине экономике мира сократилась самыми быстрыми темпами, зафиксированными в прошлом месяце.



"Пекин усилил финансовую и денежно-кредитную поддержку МСП и лиц с низкими доходами для борьбы с эпидемией, и мы ожидаем более смягчающих мер в ближайшие месяцы", - отмечают аналитики Nomura.



Аналитики Nomura также заявили, что ограниченное политическое пространство Китая и ухудшение условий платежного баланса, среди прочих факторов, вероятно, помешают Пекину агрессивно развернуть большой пакет мер стимулирования экономики.



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