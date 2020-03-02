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Украинцы увеличили покупку новых авто

02.03.20 17:44
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Продажи новых легковых автомобилей в Украине в феврале текущего года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21% – до почти 7 тысяч единиц.

Как сообщает пресс-служба ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром», в частности, наиболее популярной маркой авто в прошлом месяце была Renault, которых было продано 1223 штуки, что почти на 68% больше февраля прошлого года.

Согласно сообщению, второе и третье место заняли автомобили марки Toyota и KIA с показателями 1089 и 479 штук соответственно. По сравнению с результатами за аналогичный период прошлого года продажи Toyota выросли почти на 52%, а продажи KIA уменьшились на 20%.Также сообщается, что четвертой по популярности стала Skoda с показателем проданных авто в 368 штук, что на 4% больше февраля прошлого года."С девятипроцентным падением замыкает ТОП-5 февральского рейтинга первичных регистраций новых легковых авто – Nissan, которых было зарегистрировано 361 штуку. Бестселлером месяца вновь стал компактный кроссовер Toyota RAV4. В феврале эту модель выбрали 482 покупателя", - отметили в ассоциации.

По данным ассоциации «Укравтопром», объем продаж новых коммерческих автомобилей в Украине в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, сократился на 3% и составил 12,4 тыс. авто.Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие.

МинПром

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