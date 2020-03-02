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Украина приостановила импорт электроэнергии из России и Беларуси

02.03.20 18:00
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По данным источника, трейдеры перестали импортировать электроэнергию из России и Беларуси. Об этом свидетельствуют данные, которые оказались в распоряжении LIGA.net.

Один из высокопоставленных собеседников издания предоставил таблицу с информацией об импортных поставках в Украину электроэнергии. Из нее следует, что с 29 февраля с 21:00 импорт российской и белорусской электроэнергии равен нулю.

В пресс-службе Укрэнерго сообщили, что госкомпания не ограничивала импорт электроэнергии из этих стран. По прогнозам госкомпании, 1 марта в объединенную энергетическую систему Украины с 18:00 по 20:00 должно было зайти 600 млн кВт-ч электричества. Но зашли они или нет - в Укрэнерго пообещали сообщить позже.

"По Беларуси по планам на импорт на сегодня стоит три часа. По России – ноль до 15 марта. Из Беларуси в отдельные часы может и будет, но уже не так как раньше", - уточнил истоник.

В январе 2020 года, согласно данным Укрэнерго, трейдеры импортировали из России 17,9 млн кВт-ч (3% от общего импорта) электроэнергии, а из Беларуси – 93 млн кВт-ч (16,6%).

Лидеры в этой области – Словакия и Венгрия, откуда поступило 329,1 млн кВт-ч (58,7%) и 97 млн кВт-ч (17,3%) соответственно.

Общий импорт, согласно информации "Укрэнерго", составил 560 млн кВт-ч.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада разрешила покупать по двусторонним договорам электроэнергию из России и Беларуси. Но уже 4 декабря отменила эту возможность в части российской электроэнергии.25 февраля президент Владимир Зеленский поручил Министерству энергетики и защиты окружающей среды ограничить импорт угля и электроэнергии.


МинПром

 

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