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Филиппины становятся основным источником никелевой руды для Китая

02.03.20 12:19 , Металлоснабжение с сбыт
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По данным таможенной службы КНР, в январе 2020 г. в страну поступило из-за рубежа 2,68 млн. т никелевой руды, что на 38% меньше, чем в декабре, но на 7,4% больше, чем в январе прошлого года.

В частности, в Китай поступило 1,38 млн. т сырья из Индонезии, которое было отгружено еще в прошлом году, до вступления в силу запрета на внешние поставки необработанной никелевой руды. В феврале поставки из этой страны должны прекратиться.

Таким образом, основным источником никелевой руды для китайских компаний становятся Филиппины. Однако в 2019 г. они покрыли немногим менее 50% их потребностей в этом сырье и вряд ли смогут существенно нарастить его поставки. К тому же, из-за эпидемии коронавируса филиппинские власти ввели карантинные меры по отношению к судам, прибывающим из китайских портов.

Вместо руды Китай увеличивает импорт ферроникеля и никельсодержащего чугуна (NPI) из Индонезии. В январе объем поступлений данной продукции составил 246 тыс. т, на 60% больше, чем годом ранее и на 23% больше, чем в декабре. Объем содержащегося никеля составил при этом 39,5 тыс. т, что только на 11,3% превысило декабрьский уровень.

С декабря 2019 г. по конец марта в Индонезии должны войти в строй шесть печей по производству ферроникеля и NPI. Правда, в феврале в этой стране был введен в строй новый завод по выпуску нержавеющей стали. Поэтому в ближайшее время Индонезия не сможет существенно расширить поставки никелевой продукции в Китай.

МинПром

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