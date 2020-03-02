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Госдолг Украины сократился на миллиард долларов

02.03.20 12:17
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В январе госдолг Украины в долларовом эквиваленте снизился на 1,1%, в гривневом вырос на 81 миллиард.

За первый месяц 2020 год госдолг Украины сократился на 0,94 млрд долларов (1,1%) до 83,43 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

Так, государственный и гарантированный государством долг составил 2 079,02 млрд гривен или 83,43 млрд долларов против 1 998,28 млрд гривен, или 84,36 млрд долларов месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга составил 1 832,51 млрд гривен (73,54 млрд долларов) против 1 761,37 млрд гривен (74,36 млрд долларов) месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц увеличился с 39,34 млрд долларов до 40,58 млрд долларов.

Прямой внутренний долг сократился с 829,5 млрд гривен до 821,2 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте сократился с 35,02 млрд долларов до 32,95 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 31 января составил 237,14 млрд гривен, или 9,89 млрд долларов.

Напомним, за 2019 год госдолг Украины вырос на 6 млрд долларов и составил 84,36 млрд долларов.

МинПром

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