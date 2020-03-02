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Прогноз для индийской металлургии пересмотрен на негативный

02.03.20 11:58 , Металлоснабжение с сбыт
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Индийское рейтинговое агентство India Ratings and Research (Ind-Ra) пересмотрело свой прогноз для национальной металлургической отрасли на 2020/2021 финансовый год (апрель/март) со стабильного на негативный.

Как отмечает агентство, рост потребления стальной продукции в следующем финансовом году составят около 5%. Это лучше, чем 4% в 2019/2020 ф.г., но уступает показателям предыдущих лет.

Темпы роста ВВП в текущем и следующем периодах оцениваются Ind-Ra в 5-5,5%. Для Индии это достаточно мало и поэтому не обещает существенного расширения спроса на стальную продукцию. Инвестиции в основной капитал, как ожидается, по итогам 2019/2020 ф.г. покажут рост только на 1%. В 2020/2021 ф.г. он ускорится до 5,3%, но это существенно меньше, чем в среднем 8,5% в 2015-2018 гг.

На ближайшую перспективу Ind-Ra также предсказывает дефицит железорудного сырья в стране и существенное повышение цен на него. Это приведет к нежелательному увеличению затрат у многих производителей стали.

МинПром

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