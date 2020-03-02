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В ОПЕК склоняются к необходимости ограничить добычу нефти

02.03.20 11:28
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Несколько стран-членов ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, склоняются к необходимости дополнительного снижения нефтедобычи на 1 миллион баррелей в сутки на фоне резкого падения цен на нефть, сообщили Reuters четыре источника на нефтяном рынке.

Вспышка коронавируса унесла жизни 2.800 человек в Китае, он распространился на другие страны. Нефть марки Brent потеряла почти четверть стоимости в текущем году на фоне снижения спроса и замедления роста мировой экономики.

По словам источников в ОПЕК, в текущих рыночных условиях рекомендация к сокращению, которую мониторинговый комитет ОПЕК+ вынес ранее – 600 тыс. баррелей в сутки, потеряла актуальность. Два источника в ОПЕК сказали, что необходимость в более существенном сокращении сейчас стала более явной.

Саудовская Аравия в одностороннем порядке сократила планы поставок нефти в Китай в марте более чем на 500 тыс. баррелей в сутки.

Ситуация ухудшается, краски сгущаются”, - сказал источник в ОПЕК, который обсуждал ситуацию с производителями сырья.

Эксперты мониторингового комитета в очередной раз соберутся в Вене 3 марта для того, чтобы оценить текущую ситуацию на рынке. Страны-участницы сделки должны встретиться 5-6 марта, чтобы принять решение о будущем пакта.

Текущие условия сделки ОПЕК+, которая действует до конца марта, предусматривают глобальное сокращение производства на 2,1 миллиона баррелей в сутки (с учетом добровольного сокращения Саудовской Аравией на 400 тыс. баррелей в сутки).

Саудовская Аравия поддерживает дополнительное сокращение нефтедобычи на 1 миллион баррелей в сутки, но Россия все ещё не озвучила свою позицию. Москва неоднократно соглашалась на дополнительное сокращение в последнюю минуту, хотя изначально показывала свое нежелание ограничивать производство.

Накануне министр энергетики РФ Александр Новак сказал, что очень доволен сотрудничеством с Эр-Риядом и у них никогда не было разногласий в отношении сделки.
Источник в российской компании сказал, что дополнительное сокращение на 1 миллион баррелей в сутки может быть недостаточным, поскольку спрос в Китае сильно пострадал.

МинПром

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