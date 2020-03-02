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Цены на нефть перешли к росту

02.03.20 10:46
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Цены на нефть выросли примерно на 3% в понедельник после достижения многолетних минимумов, так как надежды на усиление сокращений добычи ОПЕК и партнерами и меры стимулирования со стороны центральных банков компенсировали опасения о влиянии вспышки коронавируса на спрос, передает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 3,30% до 51,31 долл. за баррель к 8:39 по киевскому времени, а на WTI - на 2,88% до 46,05 долл.

Brent и WTI выросли впервые после шестидневного снижения на фоне опасений о вспышке коронавирусе, унесшей почти 3.000 жизней и взбудораживший мировые рынки. На прошлой неделе акции снизились максимально со времен финансового кризиса 2008 года.

"С одной стороны, в отношении мирового спроса на нефть и нефтепродукты все довольно мрачно", - сказал Лахлан Шоу, руководитель отдела сырьевых исследований в National Australia Bank.

В то же время Саудовская Аравия призывает к согласованию сокращения добычи на 1 миллион баррелей в сутки на этой неделе, а центральные банки все сильнее сигнализируют о желании вмешаться и поддержать рынки, снизив процентные ставки, добавил он.

МинПром

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