Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Япония в январе сократила стальной экспорт

02.03.20 10:40 , МеталлСервис
печать
размер текста:

В течение января 2020 года общий объём стального экспорта из Японии составил 2,837 млн. тонн. Рост показателей в годовом сопоставлении — 14,1%, к предыдущему месяцу — 2,7%, сообщается в материалах Japan Iron and Steel Federation.

На долю продукции из обычных сталей в общем объёме экспорта пришлось 1,892 млн. тонн — на 11,8% больше в годовом соотношении и на 5,5% по сравнению с декабрём. Экспорт специальных сталей снизился на 0,6% к январю 2019 года и 8,6% к декабрю до 0,542 млн. тонн.

Стальной импорт составил в Японии по итогам января 0,682 млн. тонн — на 16,4% меньше в годовом соотношении, но на 0,1% больше по сравнению с предыдущим месяцем. На долю проката из обычных сталей в общем объёме импорта продукции зарубежных металлургических предприятий пришлось 0,37 млн. тонн — на 14,9% меньше, чем за аналогичный месяц 2019 года.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:46
Цены на нефть перешли к росту
09:59
Hadeed Pakistan запустила новый завод по производству х/к проката
09:34
Торговые войны усилили американскую экономику
08:57
Мировое производство меди незначительно выросло
08:04
В январе США снизили импорт стали на 10%
28.02.20
18:01
Минфин поддерживает снижение налога на доходы украинцев
17:52
Из-за коронавируса рухнули рынки акций на фондовых биржах мира
17:43
Госстат уточнил данные по падению промпроизводства в 2019 году
17:35
Германия увеличит финподдержку до 4 млн на помощь востоку Украины
17:15
На развитие бизнеса безработные могут получить до 90 тыс гривен
16:50
Санкции США полностью остановят Северный поток-2
16:37
Турбоатом в апреле начнет отгрузку по новому контракту на модернизацию блока ЮУАЭС
16:09
Таиланд вводит против вьетнамского стального импорта пошлины
15:35
Лучше снизить налоги всему бизнесу, чем поддерживать отдельные отрасли – Маркарова
15:33
Цена на нефть упала ниже 50 долл впервые с 2018 года
15:03
Госгеонедра выставили на аукцион 12 месторождений за 8 млрд
14:31
Обеспечение шахт гарантированным рынком сбыта решит проблему неплатежей в угольной отрасли
13:50
Чиновники Укрзализныци организовали незаконную добычу гранита
13:30
Минэнерго ожидает от АМКР закрытия мартеновского производства в марте
13:22
Thyssenkrupp AG продала свое подразделение Elevator Technology за 17 млрд евро
27.02.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!