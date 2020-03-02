Япония в январе сократила стальной экспорт В течение января 2020 года общий объём стального экспорта из Японии составил 2,837 млн. тонн. Рост показателей в годовом сопоставлении — 14,1%, к предыдущему месяцу — 2,7%, сообщается в материалах Japan Iron and Steel Federation.



На долю продукции из обычных сталей в общем объёме экспорта пришлось 1,892 млн. тонн — на 11,8% больше в годовом соотношении и на 5,5% по сравнению с декабрём. Экспорт специальных сталей снизился на 0,6% к январю 2019 года и 8,6% к декабрю до 0,542 млн. тонн.



Стальной импорт составил в Японии по итогам января 0,682 млн. тонн — на 16,4% меньше в годовом соотношении, но на 0,1% больше по сравнению с предыдущим месяцем. На долю проката из обычных сталей в общем объёме импорта продукции зарубежных металлургических предприятий пришлось 0,37 млн. тонн — на 14,9% меньше, чем за аналогичный месяц 2019 года.



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