Hadeed Pakistan запустила новый завод по производству х/к проката Компания Hadeed Pakistan запустила в провинции Пенджаб в северной части страны новый завод по производству холоднокатаного проката мощностью 300 тыс. т в год.



Новое предприятие стало третьим поставщиком данной продукции в стране. Холоднокатаный прокат там выпускают также компании International Steels Limited и Aisha Steel Mills. Их мощности составляют соответственно 550 тыс. и 450 тыс. т в год.



Учитывая, что годовое потребление холоднокатаного проката в Пакистане оценивается лишь в 700 тыс. т в год, появление еще одного завода данного профиля создает значительный избыток предложения. Однако оба конкурента Hadeed Pakistan расположены в портовом городе Карачи, а новый игрок планирует снабжать потребителей на севере страны и выигрывать за счет существенно меньших логистических затрат.



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