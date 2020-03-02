Торговые войны усилили американскую экономику В рейтинге конкурентоспособности стоимости промпроизводства Boston Consulting Group (BCG) за 2019 год уже очевидны последствия торговых войн последнего пятилетия: США в прошлом году существенно улучшили конкурентоспособность в глобальном производстве по отношению прежде всего к ЕС — в основном за счет роста производительности труда. Об этом пишет газета "Коммерсант".



В торговом споре США и Китая выигравшей стороной стали Вьетнам и другие экономики ЮВА. Россия медленно сокращает конкурентоспособность — в первую очередь за счет относительно низкой стоимости труда — примерно со скоростью КНР, где стоимость "международного" промпроизводства уже очень близка к американской; принципиально выше она в ЕС.



Мировой рейтинг конкурентоспособности издержек промпроизводства, основанный на соответствующем индексе (Global Manufacturing Cost Competitiveness Index), BCG ежегодно рассчитывает для нескольких десятков крупнейших мировых стран-экспортеров (90% мировой торговли промышленными товарами), завязанных в глобальных промышленных цепочках. Это довольно сложный инструмент, позволяющий количественно оценивать в едином индексе изменения валютного курса, стоимости используемых в промпроизводстве энергии и газа, а также рабочей силы.



BCG более всего интересует в рейтинге связь его динамики с торговыми спорами последних лет — это довольно быстрое снижение конкурентоспособности «старых» стран ЕС, в том числе из-за валютного курса, и столь же стремительный выигрыш стран Юго-Восточной Азии, в первую очередь Вьетнама, от торговой войны США и Китая.



Но главный тренд рейтинга — с 2018 года США резко усиливают конкурентоспособность в этой сфере, в основном за счет быстрого прироста производительности труда на одного рабочего. С 2013 по 2018 год в Германии "выработка в деньгах" на него увеличилась с 80 тыс. долл. до 90 тыс. долл., в Японии — с 70 тыс. долл. до 82 тыс. долл., в Южной Корее — с 93 тыс. долл. до 98 тыс. долл., в Китае — с 20 тыс. долл. до 28 тыс. долл., в США — с 105 тыс. долл. до 111 тыс. долл.



МинПром



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