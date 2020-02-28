Турбоатом в апреле начнет отгрузку по новому контракту на модернизацию блока ЮУАЭС

“Турбоатом” подписал договор на 300 млн грн на модернизацию цилиндров высокого и среднего давления блока №2 Южно-Украинской АЭС. Об этом говорится в сообщении “Турбоатома”.

Контракт на сумму 300 млн грн сегодня, 25 февраля, в цехе предприятия №73 подписали Руслан Жмудский и Виктор Субботин. В церемонии подписания также приняли участие заместитель гендиректора Южно-Украинской АЭС Андрей Петрук и генеральный конструктор “Турбоатома” Евгений Левченко.

По словам генерального директора “Турбоатома” Виктора Субботина, подписанный договор — это первый контракт на модернизацию проточной части турбины-миллионника в Украине. Предприятие уже имеет положительный опыт выполнения аналогичной работы для заказчиков за пределами страны, в том числе на блоке №5 АЭС “Козлодуй” (Болгария).

“Впереди у нас — целая программа по модернизации проточной части атомных блоков Украины: и на наших турбинах, и на российских”, — отметил В.Субботин.

Директор обособленного подразделения “Атомкомплект” государственного предприятия “НАЭК “Энергоатом” Руслан Жмудский рассказал, что подписанный договор является частью уже утвержденной 5-летней программы по модернизации.

“Программа рассчитана до 2024 года, и в той ситуации, что сложилась сейчас (а именно — нехватка финансирования на строительство новых блоков), модернизация существующего оборудования даст нам до 10% дополнительной мощности”, — отметил Р.Жмудский.

По словам В.Субботина, первый модернизированный ротор будет готов к отгрузке на Южно-Украинскую АЭС уже в начале апреля.



МинПром

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