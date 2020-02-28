Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Турбоатом в апреле начнет отгрузку по новому контракту на модернизацию блока ЮУАЭС

28.02.20 16:37 , БизнесЦензор
печать
размер текста:

“Турбоатом” подписал договор на 300 млн грн на модернизацию цилиндров высокого и среднего давления блока №2 Южно-Украинской АЭС. Об этом говорится в сообщении “Турбоатома”. 

Контракт на сумму 300 млн грн сегодня, 25 февраля, в цехе предприятия №73 подписали  Руслан Жмудский и  Виктор Субботин. В церемонии подписания также приняли участие заместитель гендиректора Южно-Украинской АЭС Андрей Петрук и генеральный конструктор “Турбоатома” Евгений Левченко.

По словам генерального директора “Турбоатома” Виктора Субботина, подписанный договор — это первый контракт на модернизацию проточной части турбины-миллионника в Украине. Предприятие уже имеет положительный опыт выполнения аналогичной работы для заказчиков за пределами страны, в том числе на блоке №5 АЭС “Козлодуй” (Болгария).

Впереди у нас — целая программа по модернизации проточной части атомных блоков Украины: и на наших турбинах, и на российских”, — отметил В.Субботин.

Директор обособленного подразделения “Атомкомплект” государственного предприятия “НАЭК “Энергоатом” Руслан Жмудский рассказал, что подписанный договор является частью уже утвержденной 5-летней программы по модернизации.

Программа рассчитана до 2024 года, и в той ситуации, что сложилась сейчас (а именно — нехватка финансирования на строительство новых блоков), модернизация существующего оборудования даст нам до 10% дополнительной мощности”, — отметил Р.Жмудский.

По словам В.Субботина, первый модернизированный ротор будет готов к отгрузке на Южно-Украинскую АЭС уже в начале апреля.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:43
Госстат уточнил данные по падению промпроизводства в 2019 году
17:35
Германия увеличит финподдержку до 4 млн на помощь востоку Украины
17:15
На развитие бизнеса безработные могут получить до 90 тыс гривен
16:50
Санкции США полностью остановят Северный поток-2
16:09
Таиланд вводит против вьетнамского стального импорта пошлины
15:35
Лучше снизить налоги всему бизнесу, чем поддерживать отдельные отрасли – Маркарова
15:33
Цена на нефть упала ниже 50 долл впервые с 2018 года
15:03
Госгеонедра выставили на аукцион 12 месторождений за 8 млрд
14:31
Обеспечение шахт гарантированным рынком сбыта решит проблему неплатежей в угольной отрасли
13:50
Чиновники Укрзализныци организовали незаконную добычу гранита
13:30
Минэнерго ожидает от АМКР закрытия мартеновского производства в марте
13:22
Thyssenkrupp AG продала свое подразделение Elevator Technology за 17 млрд евро
12:36
АрселорМиттал Кривой Рог продолжает экологическую модернизацию аглоцеха №2
12:11
Норникель прогнозирует 3% рост спроса на никель в 2020 году
11:28
Михайловский ГОК произвел 1,8 млн т высококачественного концентрата
11:22
Порошенко приехал на допрос в ГБР
11:18
Экспорт марганцевой руды из Южной Африки в РФ вырос в 2,5 раза
11:08
Кабмин собирается сократить возмещение НДС экспортерам
10:58
Украина и Словакия запускают виртуальный реверс газа
10:51
Люди Коломойского заблокировали офис Центрэнерго
27.02.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!