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Таиланд вводит против вьетнамского стального импорта пошлины
28.02.20 16:09
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Таиланд решил ввести антидемпинговую пошлину на вьетнамскую стальную продукцию. Ставка будет варьироваться от 6,97% до 51,61%. Они вводятся для защиты внутреннего сектора производства стали в Таиланде.
Торговое представительство Вьетнама, которое располагается в Таиланде, заявило, что будет затронуто количество железных и стальных труб и трубок, происходящих или импортируемых из Вьетнама, в том числе 169 кодов HS.
Пошлина будет актуальна не более 5 лет и будет возможно проведение любых проверок ежегодно.
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