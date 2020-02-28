Таиланд вводит против вьетнамского стального импорта пошлины

Таиланд решил ввести антидемпинговую пошлину на вьетнамскую стальную продукцию. Ставка будет варьироваться от 6,97% до 51,61%. Они вводятся для защиты внутреннего сектора производства стали в Таиланде.

Торговое представительство Вьетнама, которое располагается в Таиланде, заявило, что будет затронуто количество железных и стальных труб и трубок, происходящих или импортируемых из Вьетнама, в том числе 169 кодов HS.

Пошлина будет актуальна не более 5 лет и будет возможно проведение любых проверок ежегодно.



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