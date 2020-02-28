Лучше снизить налоги всему бизнесу, чем поддерживать отдельные отрасли – Маркарова

Министр финансов Оксана Маркарова считает ошибкой инициативу Минэкономики о выделении свыше 90 млрд грн на поддержку промышленности, сельского хозяйства и экспорта в 2021-2023 годах.

Об этом Оксана Маркарова написала в комментарии к посту министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова по поддержке промышленности, сельского хозяйства и экспорта в Facebook.

"Бизнесу нужны нормальные равные условия и верховенство права, а увеличение расходов бюджета на поддержку - это мне кажется ошибкой. Если есть лишние 90 млрд, то лучше снизить налоги для всего бизнеса, а не перенаправлять средства налогоплательщиков на некоторых избранных", - заявила О.Маркарова.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сформировало бюджетную декларацию на 2021-2023 годы, в которой предложило выделить за этот период свыше 90 млрд грн на поддержку приоритетных направлений: промышленность, сельское хозяйство, экспорт.



В частности, Минэкономики предлагает выделить на поддержку промышленности более 32,65 млрд грн, сельского хозяйства – 45,52 млрд грн, экспорта – 12,41 млрд грн.



МинПром

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