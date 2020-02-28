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Госгеонедра выставили на аукцион 12 месторождений за 8 млрд

28.02.20 15:03
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Государственная служба геологии и недр выставила на аукцион спецразрешения на 12 участков общей начальной стоимостью 7, 944 миллиарда гривень. Об этом сообщает пресс-служба Минекоенерго.

В частности, выставили лицензии на геологическое изучение и добычу с минеральными, лечебными, столовыми, подземными водами, песчаниками, песком, известняком, глиной, молибденовыми металлами.

В министерстве подчеркивают, что впервые среди лотов - участки, номинированные недропользователями.

"Это первые электронные торги, которые мы инициируем после ряда законодательных изменений и запуска Инвестиционного атласа.Среди предложений есть участки, отобранные специалистами Держгеонадр, а есть те, которые будущие участники аукционов номинировали самостоятельно - и это также впервые для Службы.Все желающие могут присоединиться к торгам и честно завоевать возможность разрабатывать тот или иной участок.Мы также упростили механизм участия в аукционах для иностранных бизнесменов: убрали необходимость регистрировать юридическое лицо в Украине для участия в аукционе", - рассказал глава Держгеонадр Роман Опимах.

Соответствующую информацию о участках опубликовали 27 февраля на сайте публичных закупок Prozorro.

Отметим, из всех областей Украины, информацию о возможной незаконной добычи полезных ископаемых предоставили премьер-министру только три области.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что продажа лицензий на добычу недр будет происходить исключительно через е-аукционы Prozorro.Продажи.

Глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах в декабре представил инвестиционный аталас недропользователя и анонсировал проведение первых аукционов по продаже участков в рамках инициативы в марте 2020 года.

МинПром

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