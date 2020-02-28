Чиновники Укрзализныци организовали незаконную добычу гранита Чиновники Укрзализныци организовали незаконную добычу гранита в Житомирской области на территории площадью 60 гектаров.Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Злоумышленники добыли более 500 тысяч кубических метров гранита и нанесли ущерб окружающей среде на более 1,3 миллиарда гривен. Операцию в течение 2017-18 годов осуществляли должностные лица одного из производственных подразделений филиала Укрзализныци. Добыча, в частности, проводилась с применением взрывоопасных технических средств. Руководителю производственного подразделения филиала Центр управления промышленностью ПАО Укрзализныця сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины (Нарушение установленных правил использования недр). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.



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