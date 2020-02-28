Минэнерго ожидает от АМКР закрытия мартеновского производства в марте

Министерство энергетики и защиты окружающей среды провело встречу с ОАО "Арселор Миттал Кривой Рог". Об этом сообщает пресс-служба Минэкоэнерго.

"Заместители министра энергетики и защиты окружающей среды Роман Абрамовский и Константин Чижик провели встречу с руководством ОАО "Арселор Миттал Кривой Рог" относительно инвестиционных планов предприятия, выполнения природоохранных мероприятий и обязательств в части защиты окружающей среды, взятых при покупке комбината. Во время встречи сосредоточили внимание руководителя предприятия на необходимости полного закрытия мартеновского производства в марте 2020 года и выполнения требований разрешений на выбросы относительно прекращения работы доменной печи №7 до конца текущего года", - говорится в сообщении.

Генеральный директор предприятия Мауро Лонгобарди заверил, что эти меры будут вовремя реализованы для формирования атмосферы доверия между государством и инвестором, а также сообщил о планах с сентября 2020 года начать строительство фабрики окомкования мощностью 5 млн т окатышей в год. Такая технология является более экологичной по уровню выбросов СО, SOx, NOx и пыли.

"В течение двух недель новый руководитель предоставит соответствующим образом утвержденные детальные графики реализации вышеуказанных мероприятий", - заверили в Минэкоэнерго.



ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" – металлургическое предприятие полного цикла, входит в группу ArcelorMittal. Комбинат охватывает всю производственную цепочку – от добычи железной руды и производства кокса до изготовления готовой металлопродукции. Предприятие производит полуфабрикаты, а также сортовой и фасонный прокат.





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