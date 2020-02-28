Thyssenkrupp AG продала свое подразделение Elevator Technology за 17 млрд евро Германская промышленная группа Thyssenkrupp AG продала свое подразделение по производству лифтов Elevator Technology за 17,2 млрд евро ($18,9 млрд) консорциуму, состоящему из Advent, Cinven и RAG. Как сообщается в пресс-релизе Thyssenkrupp, это решение руководства компании было одобрено наблюдательным советом.



Соглашение было подписано, закрытие сделки планируется до конца текущего финансового года, который завершится в сентябре.



При этом из полученной в рамках сделки суммы германская компания реинвестирует 1,25 млрд евро, чтобы сохранить долю в лифтовом бизнесе.



Две недели назад Thyssenkrupp объявила о том, что выбрала два консорциума финансовых инвесторов (Blackstone, Carlyle и Canadian Pension Plan Investment Board, а также Advent, Cinven и RAG) в качестве приоритетных покупателей лифтового бизнеса. Финский производитель лифтового оборудования Kone Oyj после публикации этой новости отозвал заявку.



Ранее интерес к покупке проявляли также Brookfield Asset Management и Temasek Holdings. Kone являлась единственным стратегическим претендентом на покупку подразделения Thyssenkrupp по производству лифтов, в то время как остальные потенциальными покупателями выступали инвестфонды. Финская компания предложила наибольшую сумму, по данным СМИ.



Однако Thyssenkrupp, видимо, хочет избежать долгих проверок антимонопольных регуляторов. А продажа подразделения инвестфондам не вызовет сомнений у европейских властей, которые в прошлом году заблокировали слияние сталелитейных активов Thyssenkrupp с Tata Steel, отмечали ранее эксперты.



Группа ThyssenKrupp, ведущая свою историю с 1842 года, является крупнейшим производителем стали в Германии и имеет почти 500 дочерних компаний и филиалов в 80 странах. Помимо сталелитейного бизнеса, она занимается производством компонентов и систем для автомобильной промышленности, строительной техники, лифтов, эскалаторов, комплектующих и целых технологических линий для различных видов промышленности, установок для выпуска цемента.



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