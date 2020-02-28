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АрселорМиттал Кривой Рог продолжает экологическую модернизацию аглоцеха №2
28.02.20 12:36 , Металлоснабжение и сбыт
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"АрселорМиттал Кривой Рог" продолжает экологическую модернизацию аглоцеха №2. К настоящему времени предприятие реконструировало три из шести агломашин цеха: №№ 4, 5, 6. Каждую – с внедрением современной системы газоочистки, аспирации и автоматизации. Продолжаются горячие испытания всего комплекса недавно обновленной агломашины № 4 с применением шихтовых материалов, сейчас ее выводят на проектную мощность.
В декабре прошлого года началась экологическая модернизация агломашины №1, где выполнена уже половина от общего объема работ. На агломашине №1, как и ранее на агломашинах №№ 4, 5 и 6, появится новая установка очистки газа от зоны спекания. Здесь будет установлен современный эффективный электрофильтр компании Ekoplant (Италия).
Модернизация еще двух из шести агломашин (№№ 2-3) запланирована на 2020-2021 гг. В результате реконструкции агломерационного цеха № 2 выбросы пыли на каждой из шести агломашин будут сокращены на 250 т в год - совокупное уменьшение составит около 1 500 т в годовом исчислении.
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