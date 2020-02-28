"АрселорМиттал Кривой Рог" продолжает экологическую модернизацию аглоцеха №2. К настоящему времени предприятие реконструировало три из шести агломашин цеха: №№ 4, 5, 6. Каждую – с внедрением современной системы газоочистки, аспирации и автоматизации. Продолжаются горячие испытания всего комплекса недавно обновленной агломашины № 4 с применением шихтовых материалов, сейчас ее выводят на проектную мощность.

В декабре прошлого года началась экологическая модернизация агломашины №1, где выполнена уже половина от общего объема работ. На агломашине №1, как и ранее на агломашинах №№ 4, 5 и 6, появится новая установка очистки газа от зоны спекания. Здесь будет установлен современный эффективный электрофильтр компании Ekoplant (Италия).



Будут заменены спекательные тележки с возможностью увеличения слоя шихты до 450 мм, основные узлы линейного охладителя, газовый коллектор с установкой автоматической пылевыгрузки через новые двухклапанные затворы, устройство нового конвейера просыпи.



Также установят новый зажигательный горн с современной энергоэффективной системой зажигания, благодаря чему удастся значительно снизить расход природного газа.



Отличительной чертой реконструкции данной агломашины по сравнению с тремя другими стало строительство сразу двух новых аспирационных установок, которые будут использоваться не только на самом агрегате, но послужат для ряда зданий и сооружений всего цеха (корпуса спекания и погрузочных бункеров, перегрузочный узел агломерата, проборазделочный корпус).

Модернизация еще двух из шести агломашин (№№ 2-3) запланирована на 2020-2021 гг. В результате реконструкции агломерационного цеха № 2 выбросы пыли на каждой из шести агломашин будут сокращены на 250 т в год - совокупное уменьшение составит около 1 500 т в годовом исчислении.





МинПром

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...