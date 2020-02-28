Норникель прогнозирует 3% рост спроса на никель в 2020 году

Согласно ожиданиям горно-металлургической компании "Норильский никель", запрет на экспорт руды из Индонезии с 1 января 2020 года не окажет значительного влияния на баланс мирового рынка никеля в краткосрочной перспективе, но скажется на объёмах предложения в среднесрочной перспективе.

"Мы ожидаем, что рынок никеля в 2020 году будет сбалансирован, поскольку Индонезия продолжит наращивать производство чернового ферроникеля (ЧФН), которое увеличится ещё на 150 тысяч тонн. Несмотря на то, что запрет на экспорт никелевой руды сократит доступность сырья для китайских потребителей, накопленные в преддверии эмбарго запасы руды (около 14 млн. тонн), а также потенциальный рост поставок сырья из Филиппин не приведут к значительному падению производства никеля в Китае в краткосрочной перспективе. Мы ожидаем, что производство ЧФН в Китае снизится на 75 тысяч тонн. Предложение высококачественного никеля также вырастет". - сообщается в материалах компании..

Компания ожидает роста спроса на никель в 2020 году на 85 тыс. тонн (+3% год-к-году) до 2 538 тыс. тонн. Рост потребления в производстве нержавеющей стали в Китае составит умеренные 2% на фоне замедления роста ВВП. Потребление никеля в нержавеющей стали в прочих странах Азии должно вырасти на 10%, в то время как в Европе ожидается снижение спроса на 4%. В США сектор нержавейки должен увеличить потребление никеля на 1% на фоне стабильных объемов выплавки, которым оказывают поддержку импортные пошлины.

"Вспышка коронавируса в КНР создаёт серьёзный риск для прогнозов. Меры китайского правительства по ограничению передвижения внутри страны, продление новогодних каникул и принудительные закрытия производств оказала серьёзное негативное влияние на логистические цепочки и потребление товаров и услуг. Масштаб этих негативных факторов настолько велик, что мы не ожидаем полного восстановления спроса во 2 и 3 кварталах 2020 года. В то же время коронавирус повлиял не только на спрос, но и на предложение, так как огромное количество рабочих мигрантов не смогли вовремя вернуться в шахты и на заводы. Рост производства в Индонезии также может быть существенно замедлен, поскольку по данным местных источников, многие китайские рабочие, задействованные на строительстве новых мощностей, помещены в карантин", - заявили в компании.



МинПром

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