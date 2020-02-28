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Порошенко приехал на допрос в ГБР

28.02.20 11:22
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Экс-президент Украины Петр Порошенко сегодня, 28 февраля, приехал на допрос в Государственное бюро расследований. Его встретило большое число представителей СМИ, а экс-президента сопровождала солидная группа охраны.

Это следует из видео, размещенном в Facebook Порошенко. "Дорогие друзья, сперва хочу поблагодарить всех, кто остался неравнодушным к возвращению страны во времена Януковича, к возвращению политических репрессий", - заявил Петр Порошенко под стенами ГБР.

Отметим, что сегодня сотрудники ГБР вызвали Порошенко на допрос по уголовному делу о вмешательстве в деятельность судов. Юрист Андрей Портнов сообщил, что сегодня экс-президенту могут вручить подозрение и ходатайство о мере пресечения.

"Друзья, информирую, что следователи ГБР подготовили на сегодня главному государственному и военному преступнику два первых подозрения и ходатайство об избрании меры пресечения.

Мои источники в прокурорском офисе передают сигнал, что генеральный прокурор дал поручение заблокировать любые негативные действия в отношении Порошенко.

В эти минуты между ведомствами происходит настоящая борьба, о которой они вам публично не сообщат, а мы сообщим. Ждем результатов, послезавтра - весна", - написал Портнов в Телеграм.

Порошенко до этого заявлял, что "почти год, как против него фабрикуют десятки дел". "Все эти титанические усилия завершились большим "пшиком". Ничего не нашли и уверен - не найдут. Иначе и быть не может. И как президент, и как гражданин я всегда придерживался и придерживаюсь законов", - считает он.

По его словам, власть не способна дать людям хлеба", "поэтому на завтра режиссеры 95-го квартала и подготовили шоу.

"По незаконному "решению суда", и это будет доказано в ЕСПЧ, которое было заказано из Офиса президента, они должны обеспечить мою принудительную доставку на допрос в ГБР в качестве свидетеля. Им нужно что-то громкое, феерическое ... Чтобы отвлечь внимание от главного: они недееспособны и не могут ответить ни на один вызов из тех, которые стоят перед страной", - заявил вчера экс-президент.

Напомним, что следователи ГБР подготовили ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко, который систематически не являлся на допросы в рамках открытых уголовных производств.

Также мы писали о том, что П.Порошенко пришлось прийти на допрос, иначе его привели бы принудительно.

МинПром

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