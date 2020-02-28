Михайловский ГОК произвел 1,8 млн т высококачественного концентрата

Михайловский ГОК (входит в Металлоинвест) произвел более 1,8 млн т высококачественного концентрата по технологии тонкого грохочения.

Первая очередь технологии тонкого грохочения Derrick запущена на четырех секциях обогатительной фабрики комбината 3 сентября 2019 г. По итогам 2020 г. на секциях с тонким грохочением планируется произвести 3,7 млн т концентрата.

Дообогащенный концентрат с увеличенным содержанием железа и сниженным содержанием диоксида кремния является как самостоятельной товарной продукцией, так и сырьем для производства окатышей повышенного качества на фабрике окомкования Михайловского ГОКа.

В настоящее время комбинат отгружает премиальные окатыши из концентрата тонкого грохочения на Уральскую Сталь, Косогорский МЗ и Тулачермет.

«Высокая конкуренция на рынке ЖРС, где побеждают предложения лучшего качества, требовала от нас поиска новых решений, - рассказал главный инженер обогатительной фабрики Андрей Сычев. - В рамках новой технологии мы ввели еще одну стадию классификации продукта по крупности методом грохочения и, таким образом, подняли содержание железа в концентрате сразу на 2 процентных пункта».

В настоящее время на Михайловском ГОКе идет реализация второй очереди проекта – строительство нового корпуса дообогащения концентрата с применением высокоэффективного оборудования – грохотов Derriсk, мельниц и флотационных установок.

Таким образом, по итогам реализации второго этапа в 2022 г. весь обогатительный передел МГОКа перейдет на производство высококачественного концентрата по новой технологии - с содержанием железа до 70% в объеме 16,9 млн т в год.

Новое качество позволит продукции Михайловского ГОКа успешно конкурировать на мировом рынке металлургического сырья, повысить экономическую эффективность производства. Кроме того, в переработку будут вовлечены труднообогатимые руды карьера, что позволит полноценно и бережно использовать природные запасы.



МинПром

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