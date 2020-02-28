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Экспорт марганцевой руды из Южной Африки в РФ вырос в 2,5 раза

28.02.20 11:18 , Металлургический бюллетень
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В декабре 2019 года импорт марганцевой руды и концентрата в РФ составил 87 тыс. тонн, что на 18% больше, чем в ноябре, но на 50% меньше, чем год назад.

Объем поставок из Южной Африки в декабре значительно вырос с 29,5 тыс. тонн до 74,1 тыс. тонн. Также вырос экспорт марганцевой руды из Казахстана на 24% - 4,7 тыс. тонн. Однако снизился объем поставок из Габона на 50% до 40,2 тыс. тонн. 

Всего за 2019 год объем импорта марганцевой руды и концентрата составил 1.08 млн тонн, что на 18% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. 

В денежном выражении с начала года импорт стал меньше на 32%. Импортная цена на марганцевую руду и концентрат в декабре составила $199 за тонну, что на 14% меньше, чем в предыдущем месяце.



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