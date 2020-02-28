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Украина и Словакия запускают виртуальный реверс газа

28.02.20 10:58
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ООО "Оператор ГТС Украины" и словацкий оператор ГТС Eustream a.s. запускают виртуальный реверс газа с 1 марта 2020 года. Об этом сообщает пре-служба украинской компании.

Как отмечается в сообщении, реверс будет запущен через точку соединения "Вельке Капушаны" - "Ужгород".

"В дополнение к мощностям точки соединения "Будинце", используемых для импорта природного газа в Украину с 2014 года, Eustream и ОГТСУ согласно подписанного соглашения о взаимодействии для точки соединения "Вельки Капушаны" - "Ужгород" запускают виртуальный реверс (так называемый backhaul), тем самым дополнительно расширяя словацкий коридор для поставок газа в Украину", - заявили в компании

По данным Оператора ГТС, начиная с 1 марта операторы ежедневно предлагают следующую мощность для рынка: 10 млн куб. м в сутки (104 ГВтгод на сутки).

Мощность виртуального реверса зависит от наличия физического потока в направлении Украина-Словакия, а следовательно она является может быть прервана в случае отсутствия потока в направлении от Украины в Словакию.

Напомним, компания "Оператор ГТС Украины", и оператор словацкой газотранспортной системы Eustream заключили межоператороское техническое соглашение 31 декабря 2019 года.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что подписанное 31 декабря 2019 года в Брюсселе техническое соглашение о взаимодействии между операторами ГТС Украины и Словакии открывает возможность осуществления виртуального реверса.

МинПром

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