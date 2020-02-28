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На развитие бизнеса безработные могут получить до 90 тыс гривен

28.02.20 17:15
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Государственная служба занятости реализует программу предоставления единовременной выплаты пособия по безработице для начала предпринимательской деятельности зарегистрированным в службе занятости безработным. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что максимальный размер такой финансовой поддержки в 2020 году может достигать 90 000 гривен (при условии назначения пособия по безработице в максимальном размере). Средний размер такой помощи в 2020 году — 46 000 гривен. В проекте бюджета Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2020 год на эту программу поддержки безработных предусмотрены средства в сумме 386 млн грн.

Средства, выплаченные безработному единовременно для организации предпринимательской деятельности, возвращать будет не нужно.

Участвовать в программе по началу собственного бизнеса могут безработные с 18-летнего возраста, которые зарегистрированы в государственной службе занятости, не заключили новый трудовой договор в течение одного месяца после регистрации в службе занятости и совместно с карьерным советником составили план действий для учреждения собственного бизнеса.

Не получат такой помощи:

безработные, которые в течение последних 24 месяцев перед регистрацией работали как физическое лицо — предприниматель, несмотря на то, что предпринимательская деятельность была прекращена и снята с регистрации;

лица, которые уже получали финансовую поддержку от службы занятости на открытие собственного дела, но не осуществляли предпринимательскую деятельность или прекратили ее в течение двух лет, начиная со дня государственной регистрации.

В Минэкономики указывают, что чаще всего бывшие безработные открывают свой бизнес в сфере торговли, профессиональной и научной деятельности, ремонта бытовой техники, а также в перерабатывающей промышленности и сельском хозяйстве.

МинПром

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