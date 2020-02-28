Кабмин собирается сократить возмещение НДС экспортерам

Обновленная система мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговых накладных по налогу на добавленную стоимость (НДС) будет останавливать заявки экспортеров на 1-2 млрд грн ежемесячно. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Кабинет министров в декабре 2019 года своим постановлением изменил порядок мониторинга налоговых рисков. По мнению премьера, система позволит снизить размеры фиктивного возмещения", - напомнил А.Гончарук.

“Теневой рынок НДС оценивается миллиардами гривень в месяц”, — сказал он.

Премьер-министр заявил, что обновленная система мониторинга защищает права добросовестных налогоплательщиков.

По данным Государственной налоговой службы, в 2019 экспортерам возместили 151,9 млрд грн налога на добавленную стоимость (НДС). За 2019 год возмещено 99,4% НДС от заявленных 152,8 млрд грн.



МинПром

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