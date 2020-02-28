Люди Коломойского заблокировали офис Центрэнерго

Новый менеджмент “Центрэнерго”, который 26 февраля был назначен Кабмином, не может нормально приступить к принятию дел из-за блокирования работы офиса компании прежним руководством при поддержке людей Игоря Коломойского. Об этом сообщил источник в Фонде госимущества.

“Вход в офис заблокирован машинами. Предположительно, это люди олигарха Коломойского, который контролировал прежнее руководство”, — говорит источник.

Эту информацию подтвердил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец. ”После того, как стало известно о смене менеджмента на “Центрэнерго”, руководители предприятия буквально на следующий день пропали. Мне звонили люди, интересовались, не знаю ли я, где они “прячутся”. Теперь, видно, Коломойский решили “подчищать” за собой, и своими людьми — Уваровым (экс-комменрческий директор “Центрэнерго”) и Потапенко (и.о гендиректора) вывезти хотя бы часть документов. Госпредприятие загнали в убытки, там схема на схеме. Одна из последних — создали фирму “Укрэнергоуголь”, через которую гнали уголь на “Центрэнерго” из России и Беларуси. Говорят, только россиянам должны 25 млн долларов. А государственную Госуглепостач практически обанкротили”, — рассказал Волынец.

Смена руководства “Центрэнерго” произошла 26 февраля. Об этом сообщал премьер-министр Алексей Гончарук.

“Сегодня мы приняли решение о замене менеджмента компании “Центрэнерго” и на трех облэнерго, которые фактически являются госкомпаниями”, — сказал Гончарук.

Новым директором “Центрэнерго” стал Александр Корчинский, который в прошлом возглавлял компанию “Укртеплоэнерго”.

Напомним, что украинская власть собирается в ближайшее время приватизировать “Центрэнерго”.

“Центрэнерго” — это один из самых коррупционно-привлекательных государственных активов. Вокруг него кормятся фирмы, торгующие углем и контролируемые, как правило, властью.

Раньше компанию контролировали люди Петра Порошенко. Но после победы Зеленского на выборах “Центрэнерго” взяли под контроль менеджеры, связанные с Игорем Коломойским. Которых в конце 2019 года стали оттуда выдавливать.

Любопытно, что почти ровно 5 лет назад Игорь Коломойский со своими бойцами захватил офис компании “Укртранснафты”, в которой правительство тогда уволило его людей и назначило новых. Это событие многим запомнилось по матерному диалогу Коломойского и журналиста Радио “Свобода”.

Это стало роковым событием для карьеры Коломойского в качестве днепропетровского губернатора. Вскоре он был уволен с этого поста при активном содействии американского посольства.



МинПром

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...