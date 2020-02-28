Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Из-за коронавируса рухнули рынки акций на фондовых биржах мира

28.02.20 17:52
печать
размер текста:

Распространение смертельно опасного коронавируса в мире вызвало обвал на рынках акций.

В частности, фондовые индексы США потеряли более 3%, основные европейские — более 4%; рублевый индекс Мосбиржи падает на 3,5%, долларовый индекс РТС — почти на 5,5%. Об этом сообщает телеграм-канал “РИА Новости”.

“По итогам четверга индекс Мосбиржи опустился на 3,4%. Долларовый индекс РТС из-за ослабления рубля упал сильнее — на 5,1%, это максимальные потери за день с апреля 2018 года”, — говорится в сообщении.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:01
Минфин поддерживает снижение налога на доходы украинцев
17:43
Госстат уточнил данные по падению промпроизводства в 2019 году
17:35
Германия увеличит финподдержку до 4 млн на помощь востоку Украины
17:15
На развитие бизнеса безработные могут получить до 90 тыс гривен
16:50
Санкции США полностью остановят Северный поток-2
16:37
Турбоатом в апреле начнет отгрузку по новому контракту на модернизацию блока ЮУАЭС
16:09
Таиланд вводит против вьетнамского стального импорта пошлины
15:35
Лучше снизить налоги всему бизнесу, чем поддерживать отдельные отрасли – Маркарова
15:33
Цена на нефть упала ниже 50 долл впервые с 2018 года
15:03
Госгеонедра выставили на аукцион 12 месторождений за 8 млрд
14:31
Обеспечение шахт гарантированным рынком сбыта решит проблему неплатежей в угольной отрасли
13:50
Чиновники Укрзализныци организовали незаконную добычу гранита
13:30
Минэнерго ожидает от АМКР закрытия мартеновского производства в марте
13:22
Thyssenkrupp AG продала свое подразделение Elevator Technology за 17 млрд евро
12:36
АрселорМиттал Кривой Рог продолжает экологическую модернизацию аглоцеха №2
12:11
Норникель прогнозирует 3% рост спроса на никель в 2020 году
11:28
Михайловский ГОК произвел 1,8 млн т высококачественного концентрата
11:22
Порошенко приехал на допрос в ГБР
11:18
Экспорт марганцевой руды из Южной Африки в РФ вырос в 2,5 раза
11:08
Кабмин собирается сократить возмещение НДС экспортерам
27.02.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!