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Из-за коронавируса рухнули рынки акций на фондовых биржах мира
28.02.20 17:52
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Распространение смертельно опасного коронавируса в мире вызвало обвал на рынках акций.
В частности, фондовые индексы США потеряли более 3%, основные европейские — более 4%; рублевый индекс Мосбиржи падает на 3,5%, долларовый индекс РТС — почти на 5,5%. Об этом сообщает телеграм-канал “РИА Новости”.
“По итогам четверга индекс Мосбиржи опустился на 3,4%. Долларовый индекс РТС из-за ослабления рубля упал сильнее — на 5,1%, это максимальные потери за день с апреля 2018 года”, — говорится в сообщении.
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