Германия увеличит финподдержку до 4 млн на помощь востоку Украины

Немецкое правительство увеличивает финансовую поддержку гуманитарной деятельности Международного комитета Красного креста (МККК) в Украине: в 2020 году дополнительно к уже обещанным 2 млн евро будет выделено еще 4 млн евро. Об этом говорится пресс-релизе МИД Германии.

Еще 2 млн евро правительство Германии планирует выделить в 2021 году. Всего Германия выделила 12,3 млн евро на гуманитарную деятельность МККК в Украине только на 2019-2021 годы.

На эти деньги Германия поддерживает ряд гуманитарных мер в рамках проекта “деятельность МККК по оказанию помощи, защиты, предотвращения и сотрудничества в Украине 2019-2021”. Его центр находится на востоке Украины, где эти меры вносят важный вклад в преодоление последствий продолжающегося конфликта.

“Они приносят пользу людям, пострадавшим от конфликта по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях”, — заявили в МИД Германии.

Отмечается, что одним из основных направлений является обеспечение населения чистой питьевой водой. Кроме того, эти меры включают медицинское обслуживание, закупку и распределение медикаментов, обучение оказанию первой помощи, лечение травм, поддержку и оборудование больниц и других медицинских учреждений, профилактические меры и снабжение продуктами питания и предметами гигиены, подготовку медицинского и сестринского персонала, поиск пропавших без вести и воссоединения семей, уход за заключенными, информирование об опасности мин и прочее.



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