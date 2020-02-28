Крупный китайский цинковый завод приостановил работу

Крупный производитель цинка мощностью 140 тыс. т в год в провинции Внутренняя Монголия остановит производство из-за неисправности, как минимум, на месяц. Об этом сообщает китайское издание «Shanghai Metals Market» (SMM).

Этот инцидент не был связан с коронавирусом, но остановка еще одного предприятия приведет к дальнейшему сокращению выпуска рафинированного цинка в стране. Как отмечает SMM, по состоянию на 24 февраля порядка 15 заводов снизили производство этого металла в совокупности на 45,3 тыс. т.

Как сообщает SMM, к концу февраля обстановка в отрасли восстанавливается. Практически все крупные и средние предприятия по добыче цинковой руды возобновили работу. В то же время, большие запасы невывезенной продукции и серной кислоты на заводах затрудняют работу. Тем не менее, логистика тоже восстанавливается, так что на март SMM прогнозирует сокращение производства рафинированного цинка всего на 10 тыс. т.

Согласно статистике International Lead and Zinc Study Group, в 2019 г. в Китае было произведено 6,17 млн. т цинка, что на 8,8% больше, чем в предыдущем году. Потребление рафинированного металла при этом увеличилось только на 1,1% до 6,60 млн. т.



МинПром

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