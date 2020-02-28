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Китайские компании будут все больше сокращать производство стали

28.02.20 10:33 , Металлоснабжение и сбыт
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По данным S&P Global Platts, китайская металлургическая компания Jiangsu Shagang, один из ведущих производителей сортового проката в стране, остановила три из пяти электродуговых печей на своих заводах в промежутке от 11 до 21 февраля. Совокупные мощности всех трех печей составляют 13 тыс. т стали в день.

Как отмечает Platts и китайские источники, все больше китайских мини-заводов с электропечами вынуждены сокращать или приостанавливать производство. Помимо проблем со сбытом готовой продукции, металлурги столкнулись с отсутствием металлолома, перевозки которого во многих регионах страны приостановились из-за транспортных ограничений.

Согласно оценкам Platts, в юго-восточных провинциях Китая, расположенных к югу от реки Янцзы (включая Шанхай), где сосредоточено 46% строительных и 53% промышленных мощностей Китая, к 24 февраля на рабочие места вернулись только 27% иногородних сотрудников, которым к тому же приходится отбывать двухнедельный карантин. Вследствие этого предприятия не могут обеспечить полной загрузки мощностей. По оценкам китайского издания «Shanghai Metals Market», загруженность строек только к середине марта достигнет отметки 70%.

Некоторые китайские источники, которые приводятся в отчете Platts, оценивают падение видимого спроса на сортовой прокат в феврале в 90% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а на листовой — в 30-50%. Из-за этого в сбытовой сети накапливаются избыточные запасы.

Председатель японской металлургической ассоциации Japan Iron and Steel Federation Йошихиса Китано призвал китайских металлургов более решительно сокращать выпуск стальной продукции, чтобы не спровоцировать обвал рынка. По прогнозу Platts, выплавка стали в Китае действительно продолжит уменьшаться в марте.


МинПром

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