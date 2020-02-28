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Минфин поддерживает снижение налога на доходы украинцев

28.02.20 18:01
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Министр финансов Оксана Маркарова поддерживает идею снижения ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ), но для этого должны быть созданы условия. Об этом Оксана Маркарова рассказала в интервью FinClub.

"Я бы очень хотела, чтобы ситуация позволяла снижать НДФЛ. Это является безусловным приоритетом, потому что снижение давления на зарплаты дает также толчок для развития бизнеса и способствует детенизации", – отметила она.

При этом министр финансов выступает против повышения НДФЛ с нынешнего уровня в 18%, как это предлагают отдельные депутаты "Слуги народа".

"Повышение НДФЛ также не поддерживаем, потому что это не приведет к увеличению поступлений, а наоборот, когда бизнес сориентируется, приведет к тенизации зарплат. Мы хотим стимулировать официальное трудоустройство и увеличивать количество рабочих мест, а такие инициативы дадут отрицательный эффект. Этот вопрос мы обсуждали и с налогово-финансовым комитетом и с бюджетным комитетом, и депутаты нас в большинстве поддерживают", – рассказала О.Маркарова.

Она напомнила, что все налоги можно разделить на пять категорий: налогообложение инвестиций, прибыли, потребления, негативных эффектов (акцизы) и владений.

"Если выбирать между ними, то рыночные экономики, как правило, стараются больше облагать налогами потребление, негативные эффекты и владения и меньше — инвестиции и доходы, стимулируя таким образом развитие бизнеса и занятость людей, – рассказала Оксана Маркарова. – Когда ставки максимально плоские, их легче администрировать, и от такого налога труднее уклониться. Это правильно. Но в то же время мы имеем четкое понимание, что хотим стимулировать экономический рост".

МинПром

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